Kadir Kaymakçı: Asena, Caner’in mutlu evliliğini kıskanıyor

4 | 22

ESİN ÖVET: Asena tam bir eski eş gibi davranıyor. Caner’e bir nefes aldırmadı. Caner, Şükran Ovalı’ya aşkını ilan ettiğinden ve evlendiğinden bu yana durmadı. Bir dönem manşetlerde olmaya o kadar alışıktı ki o manşetlerde kendini göremeyince tuhaf şeyler yapmaya başladı. Kadını korurum ama bu kez Asena’yı koruyamıyorum ve hemcinslerime hiç yakıştıramıyorum bu tarz şeyleri. Bir huzur vermedi. Caner de sonunda isyan etti haklı olarak.