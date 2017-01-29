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29 OCAK 2017
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Kadir Kaymakçı: Asena, Caner’in mutlu evliliğini kıskanıyor

HT MASA ekibi bu hafta Caner Erkin-Asena Atalay polemiğini masaya yatırdı

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    Asena Atalay’ın oğlunun masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle eski eşi Caner Erkin’e 541 bin TL’lik icra takibi başlatması ünlü futbolcuyu çıldırttı. Atalay hakkındaki ihanet iddiaları karşısında bugüne kadar sessiz kalan Erkin, yaptığı açıklamada oğlunun velayetini üzerine alacağını söylerken “Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay” diyerek ihaneti ilk kez kabul etmiş oldu...

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    İPEK DURKAL: Asena’nın, bu çocuğun öz annesi olduğuna emin miyiz? Asena’nın, Caner’den talep ettiği 42 bin liralık ‘Çocuğun bakıcı masrafları’ kısmını görünce ‘Bu da kendi ücreti herhalde’ dedim. Aksi takdirde hangi anne ‘Çocuğun gıda masrafı’ gibi bir talepte bulunur ki? Uzayıp giden listede bir tek ‘Çocuğun emzirme masrafı’ bölümü eksik... 

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    Caner aldatıldığını zaten biliyordu sadece bunu toplum önünde ilk kez itiraf etmek zorunda kaldı. Caner’in Asena’yı düşündüğü kadar Asena kendisini düşünseydi zaten ‘rezillik’ noktasına gelinmezdi.

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