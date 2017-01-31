Aslışah Alkoçlar: Sevgili olsalar da aramız açılmaz
Aslışah Alkoçlar, arkadaşı Ceylan Çapa ile eski sevgilisi Hakan Sabancı arasında çıkan aşk haberleriyle ilgili konuştu
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Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ve Ceylan Çapa aralarsında çıkan aşk dedikoduları için HT MAGAZİN’e konuştu: “Ceylan’ı eskiden beri tanırım, arkadaşımdır. Arkadaşlıktan öte aramızda hiçbir şey olamaz.”
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Genç işadamı Hakan Sabancı, sosyetik güzel Ceylan Çapa ile aralarında çıkan aşk dedikodularına HT Kulüp aracılığıyla açıklık getirdi.
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Cihangir’de sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri iddiasına “O gece Ceylan’la aynı masada değildik. Ama Ceylan’ı eskiden beri tanırım, arkadaşımdır. Arkadaşlıktan öte aramızda hiçbir şey olamaz’’ yanıtını verdi.
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Hakan Sabancı, adının aşk dedikodularına karıştığı Ceylan Çapa için “Ceylan’ı eskiden beri tanırım. Aramızda arkadaşlıktan başka bir şey olamaz” dedi.
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‘BÖYLE ŞEYLER ÇOK NORMAL’
Haka n Sabancı’nın eski sevgilisi Aslışah Alkoçlar’ın Ceylan Çapa’yı sosyal medyadan sildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili Aslışah Alkoçlar konuştu.
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Önceki gün Arnavutköy’de arkadaşlarıyla bir araya gelen Alkoçlar mekân çıkışı, “Ceylan ile aramız açık değil, böyle bir şey yok, hâlâ onu sosyal medyadan takip ediyorum ve her gün telefonla konuşuyoruz, bu tip haberler çıkıyor artık normal karşılıyoruz” diyerek iddiaları yalanlamış oldu.
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Bir muhabirin, “Ceylan Hanım’ın Hakan Bey’le çıkan aşk haberleri doğru çıkarsa aranız açılır mı?” soru sorusu üzerine Alkoçlar, “Hayır aramız açılmaz, böyle şeyler normal” cevabını verdi.
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Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi Hakan Sabancı’nın Ceylan Çapa ile aşk yaşadığı haberlerinin doğru çıkması halinde üzülmeyeceğini söyledi.
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Alkoçlar, Hakan Sabancı ile ayrılık nedenini ilişkilerinin evliliğe gitmesi olarak açıklamıştı.