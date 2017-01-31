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31 OCAK 2017
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Aslışah Alkoçlar: Sevgili olsalar da aramız açılmaz

Aslışah Alkoçlar, arkadaşı Ceylan Çapa ile eski sevgilisi Hakan Sabancı arasında çıkan aşk haberleriyle ilgili konuştu

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    Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ve Ceylan Çapa aralarsında çıkan aşk dedikoduları için HT MAGAZİN’e konuştu: “Ceylan’ı eskiden beri tanırım, arkadaşımdır. Arkadaşlıktan öte aramızda hiçbir şey olamaz.”

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    Genç işadamı Hakan Sabancı, sosyetik güzel Ceylan Çapa ile aralarında çıkan aşk dedikodularına HT Kulüp aracılığıyla açıklık getirdi. 

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    Cihangir’de sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri iddiasına “O gece Ceylan’la aynı masada değildik. Ama Ceylan’ı eskiden beri tanırım, arkadaşımdır. Arkadaşlıktan öte aramızda hiçbir şey olamaz’’ yanıtını verdi.

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