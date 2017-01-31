Aslışah Alkoçlar: Sevgili olsalar da aramız açılmaz

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Önceki gün Arnavutköy’de arkadaşlarıyla bir araya gelen Alkoçlar mekân çıkışı, “Ceylan ile aramız açık değil, böyle bir şey yok, hâlâ onu sosyal medyadan takip ediyorum ve her gün telefonla konuşuyoruz, bu tip haberler çıkıyor artık normal karşılıyoruz” diyerek iddiaları yalanlamış oldu.