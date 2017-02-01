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01 ŞUBAT 2017
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Tuba Büyüküstün-Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün-Onur Saylak mal paylaşımı konusunda anlaşınca avukatlarına vekâlet verdi

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    Boşanma iddiaları karşısında aylardır sessiz kalmayı tercih eden Tuba Büyüküstün-Onur Saylak çifti, ikizlerin velayeti ve mal paylaşımı konusunda anlaşınca avukatlarına vekâlet verdi.

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    ÜÇ AYDIR KRİZİ AŞAMADILAR

    Dedikodular gerçek çıktı! 2011 yılında Paris’te sade bir törenle dünya evine giren Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, evliliklerinde üç aydır süren krizi aşamadı. 

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    Aylardır boşanacakları konuşulan ancak iddialar karşısında sessizliklerini koruyan ünlü çift, anlaşmalı boşanmak için avukatlarına vekâlet verdi.

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