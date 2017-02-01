Tuba Büyüküstün-Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün-Onur Saylak mal paylaşımı konusunda anlaşınca avukatlarına vekâlet verdi
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Boşanma iddiaları karşısında aylardır sessiz kalmayı tercih eden Tuba Büyüküstün-Onur Saylak çifti, ikizlerin velayeti ve mal paylaşımı konusunda anlaşınca avukatlarına vekâlet verdi.
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ÜÇ AYDIR KRİZİ AŞAMADILAR
Dedikodular gerçek çıktı! 2011 yılında Paris’te sade bir törenle dünya evine giren Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, evliliklerinde üç aydır süren krizi aşamadı.
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Aylardır boşanacakları konuşulan ancak iddialar karşısında sessizliklerini koruyan ünlü çift, anlaşmalı boşanmak için avukatlarına vekâlet verdi.
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İKİZLERİN VELAYETİ ANNEDE
İkiz çocukları Maya ve Toprak’ın velayetinin baba Saylak’ın istediği zaman görmesi şartıyla anne Büyüküstün’de kalması konusunda anlaşan ikili, 3 daire, bir cip ve şirket hissesinden oluşan malların paylaşımı konusunda da uzlaştı. Acıbadem’deki lüks daire dışındaki tüm mallar güzel oyuncuda kaldı.
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MAL PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE OLDU
- Çiftin 5 yıl önce 1 milyon dolara aldığı ve halen oturdukları Çiftehavuzlar’daki 250 metrekarelik dubleks daire güzel oyuncuda kaldı.
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- Acıbadem Almondhill’den 750 bin dolara alınan lüks daire Saylak’ın oldu
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- 300 bin TL değerindeki Mercedes GL 350 model cip Büyüküstün’de kaldı.
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- Büyüküstün’ün tartı aletleri ithalatı ve pazarlaması yapan Baykon adlı aile şirketlerindeki hissesi paylaşıma dahil edilmedi.
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- Güzel oyuncuya Dubaili bir firmanın hediye ettiği 2.5 milyon liralık daire de Büyüküstün’de kaldı.