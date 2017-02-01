Tuba Büyüküstün-Onur Saylak boşanıyor

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İKİZLERİN VELAYETİ ANNEDE

İkiz çocukları Maya ve Toprak’ın velayetinin baba Saylak’ın istediği zaman görmesi şartıyla anne Büyüküstün’de kalması konusunda anlaşan ikili, 3 daire, bir cip ve şirket hissesinden oluşan malların paylaşımı konusunda da uzlaştı. Acıbadem’deki lüks daire dışındaki tüm mallar güzel oyuncuda kaldı.