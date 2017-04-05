Gündüz Sezgin hayatını kaybetti

Kötü haberi "Süper Baba" dizisinin oyuncularından olan Eray Demirkol böyle duyurdu:
Süper Baba dizisinde beraber çalıştığımız, usta oyuncu abim Gündüz Sezgin vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi vakti, Ataköy 2. kısım Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin.
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YORUMLAR 5
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Misafir 1 dakika önceallah rahmet eylesin00
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Misafir 1 dakika önceSüper baba'nın unutulmaz karakteri. Büyük usta. Hoşçakal, ışıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun.00
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Misafir 48 dakika önceAllah rahmet eylesin. Ünlü mü?...00
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haberturk_takipcisi 1 saat önceUsta bir sanatçı idi. Allah rahmet eylesin :(450
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Misafir 1 saat önceAllah Rahmet eylesin120
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin60
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Misafir 1 saat önceALLAH RAHMET EYLESIN60
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