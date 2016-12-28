Ünlülerin Instagram paylaşımları

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Kadir Doğulu ile dünya evine giren oyuncu Neslihan Atagül, merdiven trabzanına oturarak verdiği bu pozu Instagram hesabından paylaştı. Atagül’ü takipçileri “O nasıl poz, aman düşme” diye uyardı. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı 215 bin beğeni aldı.