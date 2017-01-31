Bülent Ersoy bunu da yaptırdı! Gece yarısı...

31 Ocak 2017 Salı, 03:11:47 | Güncelleme: 03:45:58
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HABERTÜRK MAGAZİN
Bülent Ersoy evi için turkuvaz ipek halı almak isteyince, gece yarısında tarihi Kapalıçarşı’nın kapıları Diva’ya özel açıldı. Gece gezmelerini çok seven Ersoy, daha önce türbe bile açtırmıştı!
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İSTANBUL’UN en eski alışveriş merkezi olan tarihi Kapalıçarşı, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un talebi üzerine önceki gece yarısı kapılarını açtı.
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Çarşı’nın açık olduğu saatlerde kalabalık nedeniyle rahat alışveriş yapamayacağını düşünen ve yetkililerden özel izin talep eden Ersoy, VIP aracıyla girdiği Kapalıçarşı’da uzun süre incelediği ipek halılardan iki adet satın aldı.
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SEVGİLİSİ İÇİN MAĞAZA KAPATTI
30 Aralık 2014: Bülent Ersoy yeni yıl öncesi bir AVM’deki mağazayı kapattırarak sevgilisine aldığı kıyafetleri raf mankeni üzerinde kombinleyip çalışanlara denetti. Kadehlerle içecek servisi yapılan Ersoy, 10 bin TL’lik alışveriş yaptı.
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KUAFÖRDE 7 SAAT KALDI
23 Kasım 2015: Bülent Ersoy, Etiler’deki bir kuaförü kapattırarak tepeden tırnağa bakıma girmiş ve kuaförde 7 saat kalmıştı.
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GECE YARISI AVM ALIŞVERİŞİ
15 Şubat 2016: Alışveriş için sık sık mağaza kapatan Bülent Ersoy, kapanış saatinden sonra geldiği Kanyon’daki Harvey Nichols’ı açtırdı.
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Kapanış saatinden sonra geldiği mağazada 2 buçuk saatte 50 bin TL’lik alışveriş yapan sanatçı, muhabirleri atlatmak için mal kabul asansörünü kullandı.
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3 SAATTE 50 BİN TL
11 Mart 2016: Nişantaşı’nda mağaza kapatan Diva, üç saat kaldığı mekânda 50 bin TL harcadı.
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03.00'DA TÜRBE AÇTIRDI
24 Haziran 2016: Bülent Ersoy’un gece yarısından sonra kapalı olan Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdai türbesini açtırarak 03.00’e kadar dua etmesi olay olmuştu. İçeri tek başına girip dua eden Ersoy’a yapılan muameleye kapıda bekletilen halk isyan etmişti.
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İçeri tek başına girip dua eden Ersoy’a yapılan muameleye kapıda bekletilen halk isyan etmişti.