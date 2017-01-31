CEMİYET HAYATI
31 OCAK 2017
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CEMİYET HAYATI

Bülent Ersoy bunu da yaptırdı! Gece yarısı...

31 Ocak 2017 Salı, 03:11:47

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    HABERTÜRK MAGAZİN

    Bülent Ersoy evi için turkuvaz ipek halı almak isteyince, gece yarısında tarihi Kapalıçarşı’nın kapıları Diva’ya özel açıldı. Gece gezmelerini çok seven Ersoy, daha önce türbe bile açtırmıştı!

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    İSTANBUL’UN en eski alışveriş merkezi olan tarihi Kapalıçarşı, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un talebi üzerine önceki gece yarısı kapılarını açtı. 

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    Çarşı’nın açık olduğu saatlerde kalabalık nedeniyle rahat alışveriş yapamayacağını düşünen ve yetkililerden özel izin talep eden Ersoy, VIP aracıyla girdiği Kapalıçarşı’da uzun süre incelediği ipek halılardan iki adet satın aldı.

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