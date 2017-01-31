Bülent Ersoy bunu da yaptırdı! Gece yarısı...

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03.00'DA TÜRBE AÇTIRDI

24 Haziran 2016: Bülent Ersoy’un gece yarısından sonra kapalı olan Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdai türbesini açtırarak 03.00’e kadar dua etmesi olay olmuştu. İçeri tek başına girip dua eden Ersoy’a yapılan muameleye kapıda bekletilen halk isyan etmişti.