Caner Erkin sert konuştu: Her şeyi geri aldığım gibi...

SERKAN ÖZTÜRK/HABERTÜRK MAGAZİN
Caner Erkin’in 451 bin TL çıkışı! Eski eşi Asena Atalay’ın, oğlunun masrafları için 451 bin TL’lik icra takibi başlattığı ünlü futbolcu, Çınar’ın masraflarını karşıladığını, o parayı ödemeyeceğini açıkladı
‘ASENA’DAN HER ŞEYİ GERİ ALDIM’
Caner Erkin’in, eski eşi Asena Atalay’a öfkesi dinmiyor! Ünlü futbolcu, önceki gün Bebek’te banka çıkışı görüntülendi.
Evlilikleri sırasında Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” dedi.