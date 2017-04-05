Gamze Karaman gelin oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 06:38:42 | Güncelleme: 11:13:24
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6 Mayıs’ta Venedik’teki düğünleri öncesi İstanbul’da nikâh kıyan Nedim Keçeli ile Gamze Karaman geçtiğimiz cuma günü evlendi.
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HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre çiftin mutluluğuna sadece aile üyeleri ve yakın dostları şahitlik etti.
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Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, dört yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Gamze Karaman’la geçtiğimiz cuma günü İstinye’deki Seba Konutları’ndaki evinde nikâh kıydı.
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Suzan Şen ile evliliğinden olan kızı Melisa’nın da babasını yalnız bırakmadığı mutlu güne, sadece aile dostları ve yakın arkadaşları katıldı.
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Nikâhtan sonra pasta kesip kutlama yapan ünlü çiftin davetlilerden tek isteği vardı, o da sosyal medyadan nikâhla ilgili tek bir fotoğraf paylaşılmamasıydı.
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Yaklaşık 50 kişilik davetli topluluğunun hazır bulunduğu nikâh töreninde Gamze Karaman,özel dikim beyaz elbisesi ve başına taktığı kısa duvağıyla göz doldurdu.
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Melisa Keçeli, babasının mutluluğuna ortak oldu.
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İstanbul’da sade bir nikâhla evlenen Nedim Keçeli ile Gamze Karaman, 6 Mayıs’ta Venedik’teki Belmond Cipriani’de muhteşem bir düğün yapacak.
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İstanbul’dan 250 kişiyi Venedik’e davet eden çift, 5 Mayıs’ta kiraladıkları özel uçak ile dostlarını Venedik’e götürecek.
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Keçeli çifti, İstanbul’daki nikâh için butik bir pasta yaptırdı.
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DÜĞÜN MASRAFLARINI İSTEMİŞLERDİ
Çift İtalya'daki düğünün masraflarını davetlilerden istemişti. Düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin yolladığı mail uzun süre konuşulmuştu.
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Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu.