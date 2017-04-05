CEMİYET HAYATI
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CEMİYET HAYATI

Gamze Karaman gelin oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 06:38:42

  • 1 Gamze Karaman gelin oldu
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    6 Mayıs’ta Venedik’teki düğünleri öncesi İstanbul’da nikâh kıyan Nedim Keçeli ile Gamze Karaman geçtiğimiz cuma günü evlendi.

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