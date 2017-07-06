Demet Akalın: Mert Alaş benden fotoğraf çekimi için 300 bin dolar istedi

İngiltere'de yaşayan ve dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan fotoğrafçı Mert Alaş, “Demet Akalın’ı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna “O kim tanımıyorum, manken mi?” cevabını vermişti.





"300 BİN DOLAR İSTEDİ, YUHH DEDİM"

Demet Akalın, Mert Alaş’ın neden böyle söylediğini şu sözlerle anlattı: “Bir fotoğraf çekimi için benden 300 bin dolar istedi. ‘Yuhh’ dedim.”





Mert Alaş Instagram'dan yaptığı canlı yayında bir takipçisinin ''Demet Akalın'ı nasıl buluyorsunuz?'' sorusuna ''O kim? Tanımıyorum. Manken mi?'' yanıtını vermişti. Bu cevap Demet Akalın fanlarını kızdırmış ve magazin gündemine oturmuştu.







İngiltere'de yaşayan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın yakın arkadaşları arasında Madonna, Irina Shayk, Kate Moss var.





MERT ALAŞ KİMDİR?

1972 Ankara doğumlu, Londra’da yaşıyor. Ortağı Marcus Pigott’la birlikte dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasındalar. Alaş, 1993’te Londra’ya taşındı. 1994’te Marcus Pigott’la tanıştı ve birlikte çalışmaya başladılar. İlk çekimlerini Dazed&Confused’a yapan ikili bugün dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından Art Partner tarafından temsil ediliyor.









Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kate Moss’tan Daria Werbowy’a çalışmadıkları ünlü, imza atmadıkları prestijli dergi ve kampanya yok. Vogue Türkiye’nin de birinci yıldönümünde Gisele Bündchen, ikinci yıldönümünde ise Angelina Jolie ile kapak çekimi gerçekleştirdiler.



(Hürriyet)



