Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı

Sosyal medyayı en çok kullanan isimlerin başında gelen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'a ablası Neslişah Alkoçlar'dan uyarı geldi.
Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Aslışah Alkoçlara ablası Neslişah Alkoçlar'dan uyarı geldi. Sosyal medya paylaşımları konusunda kardeşini uyaran Neslişah Alkoçlar 'Bundan sonra hayatının içindeyim' diyerek kardeşine rest çekti!
WhatsApp yazışmalarını Instagram'ından yayınlayan Aslışah Alkoçlar 'Böyle bir abla yok. Kaddafi gibisin' mesajıyla ablasına takıldı.