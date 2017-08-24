CEMİYET HAYATI

Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:14:40

  • 1 Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı
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    Sosyal medyayı en çok kullanan isimlerin başında gelen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'a ablası Neslişah Alkoçlar'dan uyarı geldi.

  • 2 Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı
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    Yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Aslışah Alkoçlara ablası Neslişah Alkoçlar'dan uyarı geldi. Sosyal medya paylaşımları konusunda kardeşini uyaran Neslişah Alkoçlar 'Bundan sonra hayatının içindeyim' diyerek kardeşine rest çekti!

  • 3 Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı
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    WhatsApp yazışmalarını Instagram'ından yayınlayan Aslışah Alkoçlar 'Böyle bir abla yok. Kaddafi gibisin' mesajıyla ablasına takıldı.

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  • 4 Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı
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  • 5 Neslişah Alkoçlar'dan kardeşi Aslışah Alkoçlar'a sert uyarı
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