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Önce Instagram'ın Zengin Çocukları hesabıyla başlayan bu akım daha sonra Rusya'dan Kore'ye, ABD'den İngiltere'ye çok sayıda ülkenin zengin ailelerinin çocukları adına açılan hesaplarla sürdü. Son dönemde ise bir Afrika ülkesinin, Nijerya'nın zengin çocukları yaptıkları paylaşımlarla çok konuşuluyor.