13 Ekim 2016 Perşembe, 17:09:24 | Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 10:29:07
Instagram'da büyük bir kitlesi olan "Rich Kids of Instagram" hesabından paylaşılan lüks hayatlar...
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Önce Instagram'ın Zengin Çocukları hesabıyla başlayan bu akım daha sonra Rusya'dan Kore'ye, ABD'den İngiltere'ye çok sayıda ülkenin zengin ailelerinin çocukları adına açılan hesaplarla sürdü. Son dönemde ise bir Afrika ülkesinin, Nijerya'nın zengin çocukları yaptıkları paylaşımlarla çok konuşuluyor.
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Nijerya'nın Zengin Çocukları adlı bu hesapta ülkenin maddi açıdan varlıklı ailelerinin genç üyeleri özel jetlerini, gittikeri yerleri, pahalı giysi ve aksesuarlarını hata altın kaplama koltuklarını da milyonlarca dolarlık arabalarını sergiliyor.
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İşte Nijerya'nın zengin ailelerinin çocukları tarafından yapılan ve para içinde geçen hayatlarını gözler önüne seren o paylaşımlar.
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Bir süre önce İran hükümeti tarafından erişimi engellenen hesap tekrar açıldı. İşte iran'ın zengin çocuklarının sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar...
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ARALARINDA BİR DE TÜRK VAR!
Instagram'ın zengin çocukları, "richkidsofinstagram" hesabından paylaştıkları fotoğraflarla, insanları imrendiren hayatlarını sosyal medya aracılığıyla gözler önüne seriyor.
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Özel jetler, lüks yatlar ve paranın su gibi harcandığı alışverişlerini açmış oldukları "richkidsofinstagram" hesabından sürekli olarak paylaşıyorlar.
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Juraj Ivan ve Michal Harustiak adındaki iki girişimci, zenginlerin Instagram hesabından esinlenerek yeni bir uygulama geliştirdiler.
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Geliştirdikleri "Rich Kids" adındaki uygulamayla, bu kulübe üye olan zenginlerin fotoğraflarını ayda 1000 sterlin gibi bir üyelik ücreti karşılığında paylaşmayı vaad ediyorlar.
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Uygulamanın geliştiricilerinden Juraj, bugüne kadar zenginler için hiç sosyal medya veya paylaşım servislerinin yapılmadığını belirtiyor.
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Instagram'da zenginlerin fotoğraflarını kopyalayıp bunun üzerine hesap açan birçok sahte kullanıcı bulunuyor. Geliştirdikleri uygulamayla bunun önüne geçeceklerini söyleyen girişimciler, aynı zamanda uygulama aracılığıyla yayınlanan fotoğrafların birçok insana ulaşacağını belirtiyor ve ekliyor; "zengin olmak, sizi kimsenin görmediği zaman sıkıcıdır"
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Uygulamanın müşterileri arasında New York'ta okuduğu üniversitenin ardından emlak şirketi RLTY NYC’yi kuran Türk Emir Bahadır da bulunuyor.