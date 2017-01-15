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Instagram'ın zengin çocukları

13 Ekim 2016 Perşembe, 17:09:24

Instagram'da büyük bir kitlesi olan "Rich Kids of Instagram" hesabından paylaşılan lüks hayatlar...

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    Önce Instagram'ın Zengin Çocukları hesabıyla başlayan bu akım daha sonra Rusya'dan Kore'ye, ABD'den İngiltere'ye çok sayıda ülkenin zengin ailelerinin çocukları adına açılan hesaplarla sürdü. Son dönemde ise bir Afrika ülkesinin, Nijerya'nın zengin çocukları yaptıkları paylaşımlarla çok konuşuluyor. 

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    Nijerya'nın Zengin Çocukları adlı bu hesapta ülkenin maddi açıdan varlıklı ailelerinin genç üyeleri özel jetlerini, gittikeri yerleri, pahalı giysi ve aksesuarlarını hata altın kaplama koltuklarını da milyonlarca dolarlık arabalarını sergiliyor. 

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    İşte Nijerya'nın zengin ailelerinin çocukları tarafından yapılan ve para içinde geçen hayatlarını gözler önüne seren o paylaşımlar.

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