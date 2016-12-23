David Beckham para basıyor

David Beckham, 2013 yılında sahalara veda etmişti. İngiliz eski futbolcu, pek çok markaya kıyafet tasarımları yapıyor. Reklamlarda da boy gösteren ve sponsorları olan Beckham, günde 71 bin sterlin kazanıyor.



41 yaşındaki yıldızın yeni şirketi Seven Global LLP, 7 ayda 8,6 milyon sterlin (37 milyon TL) kar elde etti.



Victoria Beckham’la evli olan 4 çocuk babası eski futbolcunun başarısı hakkında, "Rakamlar şaşırtıcı olabilir ama gerçek bir sürpriz değil" yorumu yapıldı.

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