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Jennifer Aniston isyan etti: Artık çok sıkıldım!

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:08:58

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    Kendisi hakkında basına yansıyan 'hamile' iddiaları üzerine geçtiğimiz temmuz ayında bir makale kaleme alan Jennifer Aniston, uzun süre sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    Marie Claire dergisine konuşan Jennifer Aniston, "Medeni durumum yüzünden eleştirildim, boşandığımda eleştirildim, erkek arkadaşımın olmaması sebebiyle eleştirildim, meme uçlarım bile eleştirildi.

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    Bazı olaylar bardağın taşmasına neden oldu. Annemi yeni kaybetmiştim ve tatilden henüz dönmüştük. Birden tüm magazin basını üzerimize geldi. Aslında annemle zor bir ilişkimiz vardı, ama her zaman birbirimizi sevdik. Hatta tüm o kargaşa birbirimize derinden bağlanmamızı sağladı. Hayat döngüsü sona ererken onun yanında bulunmak çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

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