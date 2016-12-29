Jennifer Aniston isyan etti: Artık çok sıkıldım!

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Bazı olaylar bardağın taşmasına neden oldu. Annemi yeni kaybetmiştim ve tatilden henüz dönmüştük. Birden tüm magazin basını üzerimize geldi. Aslında annemle zor bir ilişkimiz vardı, ama her zaman birbirimizi sevdik. Hatta tüm o kargaşa birbirimize derinden bağlanmamızı sağladı. Hayat döngüsü sona ererken onun yanında bulunmak çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı.