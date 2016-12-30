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Jyoti Matharoo-Krian Matharoo kardeşler tutuklandı

30 Aralık 2016 Cuma, 09:37:35

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    Instagram’da üne kavuşan Kanadalı Matharoo kardeşler, birlikte oldukları kişilere şantaj yapmakla suçlanıyor. Nijerya’da tutuklanan kardeşlerin bilgisayarlarında görüntülere ulaşıldı.

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    Sosyal medya sitesi Instagram’da paylaştıkları fotoğraflarla üne kavuşan Jyoti ve Krian Matharoo kardeşlerin başı dertte.

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    Kanada vatandaşı olan iki kardeş, aralarında zengin işadamlarının da bulunduğu kişilere şantaj yapmakla suçlanıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 saat önce
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