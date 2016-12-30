DÜNYADAN
Jyoti Matharoo-Krian Matharoo kardeşler tutuklandı
30 Aralık 2016 Cuma, 09:37:35 | Güncelleme: 15:36:04
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Instagram’da üne kavuşan Kanadalı Matharoo kardeşler, birlikte oldukları kişilere şantaj yapmakla suçlanıyor. Nijerya’da tutuklanan kardeşlerin bilgisayarlarında görüntülere ulaşıldı.
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Sosyal medya sitesi Instagram’da paylaştıkları fotoğraflarla üne kavuşan Jyoti ve Krian Matharoo kardeşlerin başı dertte.
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Kanada vatandaşı olan iki kardeş, aralarında zengin işadamlarının da bulunduğu kişilere şantaj yapmakla suçlanıyor.
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Nijerya’nın Lagos kentinde tutuklanan ve ardından mahkemeye çıkarılan Matharoo kardeşlerle ilgili şikâyette bulunan isim ise Femi Otedola.
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Ülkenin önde gelen iş adamlarından Otedalo’nun, karısını Matharoo kardeşlerle aldattığı ve durumun sızdırılmasıyla tehdit edildiği ifade ediliyor.
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"VİDEO YAYINLARIZ"
Nijeryalı yetkililerden alınan bilgilere göre Instagram’da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan iki kadın, çoğunluğu Afrika kökenli olan 274 kişiye şantaj yapmış.
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Politikacılardan, iş adamlarına kadar birçok kişiyle beraber olan kardeşler, bu kişilerin görüntülerini, kendilerine ait internet sitesinde yayınlamakla tehdit ediyor.
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Görüntülerin yayınlanmasını istemeyen kişiler de yüklü miktarlardaki parayı Matharoo kardeşlere göndermek zorunda kalıyor.
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LÜKS TATİLLER
Kanada merkezli City News’un haberine göre Matharoo’ların el konulan bilgisayar ve telefonlarında söz konusu kişiler ait görüntülere ulaşıldı.
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Birbirinden lüks otellerde tatil yapan, dünyanın bir ucundan diğerine seyahat eden iki kadının finansmanı nasıl sağladıkları da bu olayla ortaya çıkmış oldu.
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Bir dönem Kardashian’lara özendikleri de iddia edilen kardeşler, 26 Ocak’ta ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
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