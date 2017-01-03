Chloe Ferry'nin paylaşımı olay oldu

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Ölüm döşeğinde olan büyükannesiyle hastane odasında selfie çekip, yaşlı kadının hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medyada paylaşan Ferry, fotoğrafın altına, ‘Huzur içinde yat nineciğim. Seni çok seviyorum. Asla unutmayacağım’ yazdı.