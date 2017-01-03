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Chloe Ferry'nin paylaşımı olay oldu

03 Ocak 2017 Salı, 11:42:39

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    İngiliz reality şov programı ‘The Geordie Shore’un 21 yaşındaki yıldızı Chloe Ferry, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin hışmına uğradı.

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    Ölüm döşeğinde olan büyükannesiyle hastane odasında selfie çekip, yaşlı kadının hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medyada paylaşan Ferry, fotoğrafın altına, ‘Huzur içinde yat nineciğim. Seni çok seviyorum. Asla unutmayacağım’ yazdı.

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    Paylaşımının ardından sosyal medya takipçileri tarafından topa tutulan Ferry, Instagram’ındaki fotoğrafı silse de olumsuz eleştirilerden kurtulamadı.

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