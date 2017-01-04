DÜNYADAN
Janet Jackson 50 yaşında anne oldu
04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:24:08 | Güncelleme: 09:27:23
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ABD'li pop yıldızı Janet Jackson, 50 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
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Janet Jackson ve Katarlı işadamı eşi Wissam Al Mana, çocuklarına Eissa ismini verdi.
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Yapılan açıklamada, Jackson'ın sorunsuz bir doğum gerçekleştirdiği belirtildi.
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Ünlü şarkıcı ile Wissam Al Mana 2012 senesinde evlenmişti. Janet Jackson'ın daha önceki iki evliliğinden çocuğu bulunmuyordu.
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Ünlü şarkıcı son olarak tesüttürlü görüntüsüyle konuşulmuştu.
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