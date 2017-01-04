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Janet Jackson 50 yaşında anne oldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:24:08

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    ABD'li pop yıldızı Janet Jackson, 50 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

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    Janet Jackson ve Katarlı işadamı eşi Wissam Al Mana, çocuklarına Eissa ismini verdi.

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    Yapılan açıklamada, Jackson'ın sorunsuz bir doğum gerçekleştirdiği belirtildi.

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