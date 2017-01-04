DÜNYADAN HABERLERİ
04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Cihad Abdo
DÜNYADAN

Suriyeli ünlü oyuncu Cihad Abdo ABD’de pizza dağıtıyor

Suriye'de iç savaş öncesi rol aldığı film ve diziler sayesinde ülkenin en popüler oyuncuları arasında yer alan Cihad Abdo, göç ettiği ABD'nin Los Angeles kentinde pizza dağıtıcılığı yapmaya başladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:56:13 Güncelleme: 12:01:44

Birkaç yıl öncesine kadar Şam sokaklarında hayranlarının ilgisi nedeniyle yürümekte zorlanan 54 yaşındaki oyuncu, şimdi asgari ücretle çalışarak ABD'de hayatını geçirmeye çalışıyor. Kariyeri boyunca 43 filmde ve pek çok dizide oynayan Abdo, bölüm başına 50 milyon kişiyi ekrana bağlayan ülke tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Bab el Hara (Komşu Kapısı) isimli dizideki rolüyle tanınıyordu.

Abdo, Beşar Esad yanlısı gösterilere ve televizyon programlarına katılmayı reddettiği için ressam ve insan hakları avukatı olan eşiyle birlikte ABD'ye kaçtığını ve yeni bir hayat kurduğunu söyledi. (Sabah)

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Irina Shayk hamile
DÜNYADAN

Herkesten saklıyorlardı! Ve bebek göründü...
Maria Sharapova yeni yıl tatilinde
DÜNYADAN

Yeni yıla Hawaii'de girdi
Janet Jackson 50 yaşında anne oldu
DÜNYADAN

Ünlü şarkıcı 50 yaşında anne oldu
Gerard Depardieu son görüntüsüyle şaşırttı
DÜNYADAN

Ünlü oyuncunun son hali şoke etti!
Victoria's Secret modelleri Brezilya'da tatilde
DÜNYADAN

Sahile indiler
Chloe Ferry'nin paylaşımı olay oldu
DÜNYADAN

Paylaşımı olay oldu
Kim Kardashian eşini futbolcuyla mı aldatıyor?
DÜNYADAN

Kocasını futbolcuyla mı aldatıyor?
Bella Hadid ile Kendall Jenner'ın yılbaşı gecesi
DÜNYADAN

Bella ile Kendall gecelerde...