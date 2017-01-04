Suriyeli ünlü oyuncu Cihad Abdo ABD’de pizza dağıtıyor

Birkaç yıl öncesine kadar Şam sokaklarında hayranlarının ilgisi nedeniyle yürümekte zorlanan 54 yaşındaki oyuncu, şimdi asgari ücretle çalışarak ABD'de hayatını geçirmeye çalışıyor. Kariyeri boyunca 43 filmde ve pek çok dizide oynayan Abdo, bölüm başına 50 milyon kişiyi ekrana bağlayan ülke tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Bab el Hara (Komşu Kapısı) isimli dizideki rolüyle tanınıyordu.



Abdo, Beşar Esad yanlısı gösterilere ve televizyon programlarına katılmayı reddettiği için ressam ve insan hakları avukatı olan eşiyle birlikte ABD'ye kaçtığını ve yeni bir hayat kurduğunu söyledi. (Sabah)

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