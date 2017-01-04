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Sarah Jessica Parker
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Sarah Jessica Parker'ın asansörde korku dolu anları

Sarah Jessica Parker asansörde kaldı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:44:38 Güncelleme: 17:49:11

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, New York'ta bir otelin asansöründe mahsur kaldı. Sarah Jessica Parker, mahsur kaldığı büyük bir asansörden yaklaşık 11 dakika sonra kurtarıldı.

Sakinliğini koruyan 51 yaşındaki oyuncu, o anları İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Asansörde kalanlara herkesin yardımcı olduğunu belirten ABD'li yıldız, "Panik yapmadık. Yemeğimiz, suyumuz ve telefonlarımız yanımızdaydı. Yeni insanlarla tanıştık, çok umutluyuz. Ancak 45 dakika sonra bir yere yetişmeliyim" ifadelerini kullandı.

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