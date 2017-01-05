Daisy Lowe'un bikinisi küçük geldi

İngiliz model Daisy Lowe, geçen haftaki yeni yıl tatilinin en çok konuşulan kişilerinden biri oldu. Bunun nedeni de giydiği bikiniler.
Yeni yılı Miami tatilinde karşılayan Daisy Lowe, giydiği bikinilerle dikkat çekti. Ama bunun nedeni çok ilginçti. Çünkü, kıvrımlı hatlarıyla tanınan Lowe genellikle kendisine bir beren küçük bikinilerle denize girdi. Bunun en çarpıcı örneği de bu beyaz bikini oldu. Lowe halinden memnundu ama tatil boyunca gözlerini ünlülere dikmiş olan moda eleştirmenleri onunla aynı fikirde değildi.
Lowe'un fotoğraflarının yer aldığı magazin sitelerinde de yorum yapan okurlar onu gelecek sefer bedenine daha uygun bikini alması konusunda uyardı.