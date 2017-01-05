Daisy Lowe'un bikinisi küçük geldi

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Yeni yılı Miami tatilinde karşılayan Daisy Lowe, giydiği bikinilerle dikkat çekti. Ama bunun nedeni çok ilginçti. Çünkü, kıvrımlı hatlarıyla tanınan Lowe genellikle kendisine bir beren küçük bikinilerle denize girdi. Bunun en çarpıcı örneği de bu beyaz bikini oldu. Lowe halinden memnundu ama tatil boyunca gözlerini ünlülere dikmiş olan moda eleştirmenleri onunla aynı fikirde değildi.