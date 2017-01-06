DÜNYADAN
Kendall Jenner yeni aşkını NBA'de buldu
06 Ocak 2017 Cuma, 14:19:27 | Güncelleme: 14:37:01
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Victoria's Secret mankeni Kendall Jenner ile NBA takımlarından Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Chandler Parsons arasındaki ilişki, ABD medyasına manşet oldu.
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Kendall Jenner, Memphis Grizzlies'te oynayan Chandlers Parsons'ı maçlarda hiç yalnız bırakmıyor. Parsons ise sık sık güzel mankenle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.
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Kendall Jenner'ın ablası Khloe Kardashian da NBA yıldızı Lamar Odom'la evlenip ayrılmıştı.
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YILDA 22 MİLYON DOLAR KAZANIYOR
28 yaşında ve 2.06 metre boyundaki Chandler Parsons, Memphis Grizzlies'ten yılda 22 milyon dolar para kazanıyor.
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2016'nın en çok parlayan mankenleri arasında yer alan Kendall Jenner'ın Instagram'da 71.8 milyon takipçisi bulunuyor.
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Victoria's Secret defilesinin en gözde isimleri arasına giren Kendall Jenner'ın Instagram'da paylaştığı her fotoğraf milyonlarca beğeni alıyor.
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