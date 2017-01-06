DÜNYADAN HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Kendall Jenner yeni aşkını NBA'de buldu

06 Ocak 2017 Cuma, 14:19:27

  • 1
    1 | 14

    Victoria's Secret mankeni Kendall Jenner ile NBA takımlarından Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Chandler Parsons arasındaki ilişki, ABD medyasına manşet oldu.

  • 2
    2 | 14

    Kendall Jenner, Memphis Grizzlies'te oynayan Chandlers Parsons'ı maçlarda hiç yalnız bırakmıyor. Parsons ise sık sık güzel mankenle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

  • 3
    3 | 14

    Kendall Jenner'ın ablası Khloe Kardashian da NBA yıldızı Lamar Odom'la evlenip ayrılmıştı.

     

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300