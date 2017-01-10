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Khloe Kardashian hayranının teklifini kabul etti

10 Ocak 2017 Salı, 11:31:39

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    Khloe Kardashian kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan hayranının teklifini kabul etti.

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    Kardashian genç hayranının lise mezuniyet balosuna katılacak.

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    David LeCours isimli genç, ünlü yıldızı lise mezuniyet balosuna davet etti.

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