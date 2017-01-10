Khloe Kardashian hayranının teklifini kabul etti

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Kardeşi Kim Kardashian’ın eşi Kanye West tasarımı bir ceket giyen LeCours, yıldız isme güzellik ürünleri, fitness ve selfie çekmek gibi çok sayıda ortak noktaları olduğunu anlattığı videoda, “Lise mezuniyetine gitmediğini biliyorum. Neden benimkine katılmıyorsun? Harika bir gece olabilir” mesajını paylaştı.