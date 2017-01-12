DÜNYADAN
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Kylie Jenner'ın dizine ne oldu?

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:15:34

  • 1
    1 | 17

    ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner ile Tyga'nın cesur pozundaki bir detay dikkati çekti.

  • 2
    2 | 17

    Kylie Jenner ve Tyga’nın Meksika tatilinde verdikleri samimi pozların dedikodusu sürerken, bir başka konu sosyal medyada yayıldı.

  • 3
    3 | 17

    Ünlü rapçi Tyga, sevgilisi kucağında oturduğu bir kareyi Instagram'da paylaştı. Bu karede dikkati çeken detay Kylie’nin dizinde belirgin bir şekilde görünen kahverengi uç oldu. Takipçileri bu ucun, vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen meme ucu olduğunu belirtirken, bazıları da siğil olduğunu iddia etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300