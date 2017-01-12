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Ünlü rapçi Tyga, sevgilisi kucağında oturduğu bir kareyi Instagram'da paylaştı. Bu karede dikkati çeken detay Kylie’nin dizinde belirgin bir şekilde görünen kahverengi uç oldu. Takipçileri bu ucun, vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen meme ucu olduğunu belirtirken, bazıları da siğil olduğunu iddia etti.