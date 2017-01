Selena Gomez ile The Weeknd aşk yaşıyor

Gösteri dünyasının genç kuşaktan iki ünlüsünün aşk haberi gündeme bomba gibi düştü. Justin Bieber ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk ile çok konuşulan Selena Gomez ile model Bella Hadid'in eski sevgilisi müzisyen The Weeknd yeni yılın ilk sürpriz aşkının kahramanları oldu. İkili, önceki akşam Santa Monica'da objektiflere takıldı. Birlikte gece gezmesine çıkan Gomez ve The Weeknd, zaman zaman öpüşmekten de çekinmedi. Selena Gomez ile The Weeknd'in samimi dakikaları da objektiflere böyle yansıdı.

