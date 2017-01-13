Güzellik kraliçesi Gessica Notaro'nun hayatını karartan saldırı
13 Ocak 2017 Cuma, 15:46:23 | Güncelleme: 15:57:11
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İtalya'da akvaryumda çalışan eski güzellik kraliçesi, eski erkek arkadaşının suratına asit attığını iddia etti.
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28 yaşındaki kadın saldırıda bacağından ve kalçasından da yaralandı. Notaro, yüzünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
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Bir akvaryumda yunus ve deniz aslanı eğiticisi olarak çalışan Notaro, evinin dışında yaşadığı saldırı sonucunda görme yetisini kaybedebilir.
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Notaro'nun eski erkek arkadaşı Yeşil Burun Adaları kökenli 29 yaşındaki Jorge Edson Tavares, bodyguard olarak çalışıyor.
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İkili iki yıllık ilişkilerini geçen yaz bitirdi. Ancak ayrılmak istemeyen Tavares, Notaro'yu tehdit etti.
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Genç kadın Ağustos ayında polise başvurarak tehdit ve taciz edildiği için şikayetçi oldu. İtalyan mahkemesi Tavares'in genç kadına yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verdi.
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Bir dönem televizyon kanallarında sunucu ve dansçı olarak da çalışan Notaro 2014 yılından bu yana akvaryumda çalışıyordu. Genç kadının arkadaşı La Repubblica gazetesine, "Her zaman gülerdi, son derece iyimser bir insandı. Bu olayın ardından annesi yıkıldı." dedi.