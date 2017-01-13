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Güzellik kraliçesi Gessica Notaro'nun hayatını karartan saldırı

13 Ocak 2017 Cuma, 15:46:23

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    İtalya'da akvaryumda çalışan eski güzellik kraliçesi, eski erkek arkadaşının suratına asit attığını iddia etti.

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    28 yaşındaki kadın saldırıda bacağından ve kalçasından da yaralandı. Notaro, yüzünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

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    Bir akvaryumda yunus ve deniz aslanı eğiticisi olarak çalışan Notaro, evinin dışında yaşadığı saldırı sonucunda görme yetisini kaybedebilir.

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