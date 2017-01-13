Güzellik kraliçesi Gessica Notaro'nun hayatını karartan saldırı

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Bir dönem televizyon kanallarında sunucu ve dansçı olarak da çalışan Notaro 2014 yılından bu yana akvaryumda çalışıyordu. Genç kadının arkadaşı La Repubblica gazetesine, "Her zaman gülerdi, son derece iyimser bir insandı. Bu olayın ardından annesi yıkıldı." dedi.