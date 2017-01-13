DÜNYADAN
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Rihanna
DÜNYADAN

Rihanna'nın 5 bin dolarlık sokak kıyafeti

Sahnelerin güzel yıldızı Rihanna, sadece konserlerinde değil günlük hayatında da giyimi konusunda son derece titiz davranıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 16:21:01 Güncelleme: 16:22:54

28 yaşındaki şarkıcı, önceki gün New York'ta evinden çıkıp rol aldığı Ocean's Eight filminin setine giderken görüntülendi.

Rihanna öncelikle saçına taktığı aparatla dikkat çeken Rihanna'nın tepeden tırnağa giyimi ise tam 5 bin dolar yani 19 bin TL değerinde.

Dünyanın en çok kazanan genç yıldızlarından biri olan Rihanna'nın başına taktığı dikkat çekici saç aparatı görünümünün en pahalı parçası. Rasta görünümlü aparat tam 1000 dolar.

Ayağındaki ünlü bir markanın tasarımı olan spor ayakkabıların değeni 990 Dolar. Çizgili çorapları da yine ünlü bir markanın imzasını taşıyor ve 460 dolar.

Rihanna'nın elinde taşıdığı marka çantanın fiyatı 1900 doların üzerinde. Giydiği siyah tuniğin de ünlü bir markaya ait olduğu düşünülürse ünlü şarkıcı bir sokağa çıktığında kelimenin tam anlamıyla 5 bin doları üzerinde taşıyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Güzellik kraliçesi Gessica Notaro'nun hayatını karartan saldırı
DÜNYADAN

Eski sevgili dehşeti! Tanınmaz hale geldi
Rusya'nın en güzel kadınları belirlendi
DÜNYADAN

Rusya'nın en güzeli belli oldu
60 yaşındaki model Yazemeenah Rossi
DÜNYADAN

Kim der ki 60 yaşında!
Selena Gomez ile The Weeknd aşk yaşıyor
DÜNYADAN

Sürpriz aşk
Sistine Stallone annesinin izinde
DÜNYADAN

Annesinin izinde
Kylie Jenner'ın dizine ne oldu?
DÜNYADAN

İlginç detay!
Kim Kardashian'ın şoförü soyguncu çıktı
DÜNYADAN

Kardashian'a büyük şok!
Khloe Kardashian hayranının teklifini kabul etti
DÜNYADAN

Hayranı 'Harika bir gece olabilir' dedi, o da kabul ...