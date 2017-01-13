Rihanna'nın 5 bin dolarlık sokak kıyafeti

28 yaşındaki şarkıcı, önceki gün New York'ta evinden çıkıp rol aldığı Ocean's Eight filminin setine giderken görüntülendi.



Rihanna öncelikle saçına taktığı aparatla dikkat çeken Rihanna'nın tepeden tırnağa giyimi ise tam 5 bin dolar yani 19 bin TL değerinde.



Dünyanın en çok kazanan genç yıldızlarından biri olan Rihanna'nın başına taktığı dikkat çekici saç aparatı görünümünün en pahalı parçası. Rasta görünümlü aparat tam 1000 dolar.



Ayağındaki ünlü bir markanın tasarımı olan spor ayakkabıların değeni 990 Dolar. Çizgili çorapları da yine ünlü bir markanın imzasını taşıyor ve 460 dolar.



Rihanna'nın elinde taşıdığı marka çantanın fiyatı 1900 doların üzerinde. Giydiği siyah tuniğin de ünlü bir markaya ait olduğu düşünülürse ünlü şarkıcı bir sokağa çıktığında kelimenin tam anlamıyla 5 bin doları üzerinde taşıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER