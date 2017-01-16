DÜNYADAN
Lindsay Lohan Müslüman mı oldu?
16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:18:17 | Güncelleme: 11:41:31
-
1
1
|
10
Geçtiğimiz aylarda ülkemize de gelen Hollywood yldızı Lindsay Lohan'dan şaşırtan bir hamle geldi.
-
2
2
|
10
Lohan, Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi ve bio kısmına 'Aleyküm selam' yazdı.
-
3
3
|
10
Bu durum, daha önce de İslam'a ilgi duyduğu bilinen Lohan'in Müslüman olduğu şeklinde yorumlandı.
-
4
4
|
10
Lohan, 2015 yılında New York'ta, Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere takılmıştı.
-
5
5
|
10
Lindsay Lohan'ın menajeri, Lohan'in İslam kültürü ile yakından ilgilendiğini ve Arapça öğrenmeye başladığını açıklamıştı.
-
6
6
|
10
Lindsay Lohan, Türkiye'ye gelip Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalar yaparak onları ziyaret etmişti.
-
7
-
8
-
9
-
10