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Lindsay Lohan Müslüman mı oldu?

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:18:17

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    Geçtiğimiz aylarda ülkemize de gelen Hollywood yldızı Lindsay Lohan'dan şaşırtan bir hamle geldi.

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    Lohan, Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi ve bio kısmına 'Aleyküm selam' yazdı.

     

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    Bu durum, daha önce de İslam'a ilgi duyduğu bilinen Lohan'in Müslüman olduğu şeklinde yorumlandı.

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