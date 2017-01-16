Kim Kardashian’ın polis ifadesi basına sızdırıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:35:33 | Güncelleme: 12:43:04
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Paris’te kaldığı otelde 11 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalınan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.
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Kardashian’ın üç ay önce Paris’te uğradığı silahlı soygunun ardından polise verdiği ifade Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlandı.
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3 Ekim’de Paris’in merkezinde yer alan lüks otelde akşam yemeği sonrası yalnız başına uyumak için odasına çekilen Kardashian, beş soyguncu tarafından saldırıya uğramıştı.
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36 yaşındaki yıldız, Paris’te kaldığı otel odasına girerek 11 milyon dolar değerindeki mücevherlerini çalan hırsızlarla karşılaşma anını şöyle anlattı:
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“Kapıda ayak sesleri duydum. ‘Kim var orada’ diye bağırdım ama ses çıkmadı. Maskeli olan soyguncu beni yakaladı. İç çamaşırlarım ve bornozumlaydım. Beni yatak odasına götürüp yatağın üzerine attılar, cüzdanımı boşalttılar.”
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Kapıda karşılaştığı iki soyguncunun da kapüşonlu olduğunu, birinin maskeli ve polis rozetli ceket giymiş olduğunu anlatan Kardashian, ikinci soyguncunun da aynı polis kıyafeti içinde olduğunu ama maskesi bulunmadığını anlattı.
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Kardashian, maskeli olanın yanında bekleyen kişi olduğunu belirtti. Bu kişinin Fransız aksanıyla İngilizce olarak kendisinden evlilik yüzüğünü istediğini söyleyen ünlü yıldız, “Komodinin üzerindeki yüzüğüme baktı. Değeri dört milyon dolardı” dedi.
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Soyguncunu eldivenleri olduğunu belirten Kardashian, kendisine mücevherlerin ve paranın yerini sorduğunu anlattı. Soyguncuların yatağın üzerine ittikten sonra ellerini ve ayaklarını bağladıklarını, ağzını bantladıklarını söyleyen Kardashian, “Beni banyoya götürdüler, küvetin içine bıraktılar” dedi.
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Mücevher kutusunun içinden 11 milyon dolara yakın değerdeki takılarını alan soyguncuların kaçtığını söyleyen Kardashian, “Soygun esnasında otelin mobil telefonu hiç susmadı, telefonda Fransızca konuştular” dedi.
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Soyguncular kaçtıktan sonra bağlarından kurtulduğunu söyleyen Kardashian, polisin, “Yaralandınız mı?” sorusunu, “Hayır” diye yanıtladı.
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İfadenin ardından polise “Buradan ayrılmak ve ABD’deki çocuklarımın yanına dönmek istiyorum” diyen Kardashian, kendisini bekleyen özel uçakla evine döndü.