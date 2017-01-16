Kim Kardashian’ın polis ifadesi basına sızdırıldı

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Kapıda karşılaştığı iki soyguncunun da kapüşonlu olduğunu, birinin maskeli ve polis rozetli ceket giymiş olduğunu anlatan Kardashian, ikinci soyguncunun da aynı polis kıyafeti içinde olduğunu ama maskesi bulunmadığını anlattı.