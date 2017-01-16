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Kim Kardashian’ın polis ifadesi basına sızdırıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:35:33

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    Paris’te kaldığı otelde 11 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalınan ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

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    Kardashian’ın üç ay önce Paris’te uğradığı silahlı soygunun ardından polise verdiği ifade Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlandı.

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    3 Ekim’de Paris’in merkezinde yer alan lüks otelde akşam yemeği sonrası yalnız başına uyumak için odasına çekilen Kardashian, beş soyguncu tarafından saldırıya uğramıştı.

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