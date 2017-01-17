Amir Khan ve Faryal Makhdoom'un evliliğinde kriz çıktı
17 Ocak 2017 Salı, 10:52:30 | Güncelleme: 11:08:55
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Boks ringlerinin "yenilmez savaşçısı" kocasıyla masal prensesi gibi bir yaşam süren genç kadının gıpta edilen yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
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Şampiyon boksör Amir Khan'ın, bir süredir basında defalarca haber olan "seks kasedi' iddiaları doğrulandı.
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Khan'ın, Amerikalı bir modelle internet üzerinden yaşadığı ilişkiyi içeren kaset sanal ortamda yayınlandı.
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Gündeme bomba gibi düşen bu görüntülerin; Amir Khan'ın karısı Faryal Makhdoom'la çok konuşulan düğünlerinden sadece birkaç hafta sonra çekildiği iddia ediliyor.
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Görüntülerdeki modelin Amer Khan'ın evlenmeden üç yıl önce ilişki yaşadığı Arizonalı bir model olduğu söyleniyor.
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Amir Khan'ın, son yıllarda sosyal medyada sergilediği lüks yaşam tarzı nedeniyle bir internet fenomenine dönüşen karısı Faryal Makhdoom'un da görüntüleri izlediği ve "iğrenç" diye nitelendirdiği de konuşuluyor.
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Khan ve Makhdoom, geçen yıl küçük kızlarının ikinci doğum günü için düzenledikleri ve 100 bin sterlin harcadıkları doğum günü partisi nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı.
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PERİ MASALI GİBİ BAŞLAMIŞTI Pakistan asıllı Faryal Makhdoom Khan, New York'ta dünyaya geldi. New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve gazetecilik okurken bir arkadaşı aracılığıyla Amir Khan ile tanıştı.
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İki genç birbirlerine aşık oldular. Khan çifti, 29 Ocak 2012'de nişanlandı. Khan aşık olduğu genç kıza 150 bin dolar değerinde bir platin nişan yüzüğü hediye etti.
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Çift, 2013 yılında gösterişli bir düğünle evlendi. Böylece Faryal Makhdoom'un yeni hayatı da başlamış oldu. 2014 yılında da kızları dünyaya geldi.
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Şu anda 25 yaşında olan Faryal Makhdoom Khan kısa sürede magazin ve spor dünyasının ilgisini çekti. Geniş bir hayran kitlesi edindi.
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Bunda bakımlı ve güzel görüntüsünün de büyük etkisi oldu elbette.
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Sosyal medyada paylaştığı videolar aracılığıyla takipçilerine güzellik ve sağlık konusunda önerilerde bulunmaya başladı.
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Kısa sürede çok sayıda takipçi kazanan Makhdoom Khan, internetin stil ikonlarından biri haline geldi.
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Videolarını yayınladığı kanalında ve internet bloğunda hemcinslerine güzel ve sağlıklı olmanın ipuçlarını veren Faryal Makhdoom Khan, kendisini Kate Middleton'a benzeten ve onunla kıyaslayan çok sayıda insan olduğunu söylüyor.
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Genç kadın bu benzetmeden şikayetçi değil. "İnsanlar Kate Middleton'a bayılıyorlar, beni onunla kıyaslamaları hoşuma gidiyor" diye konuşuyor.