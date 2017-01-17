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DÜNYADAN

Amir Khan ve Faryal Makhdoom'un evliliğinde kriz çıktı

17 Ocak 2017 Salı, 10:52:30

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    Boks ringlerinin "yenilmez savaşçısı" kocasıyla masal prensesi gibi bir yaşam süren genç kadının gıpta edilen yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

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    Şampiyon boksör Amir Khan'ın, bir süredir basında defalarca haber olan "seks kasedi' iddiaları doğrulandı.

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    Khan'ın, Amerikalı bir modelle internet üzerinden yaşadığı ilişkiyi içeren kaset sanal ortamda yayınlandı.

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