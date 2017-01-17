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Kendall Jenner
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Kendall Jenner'ın bacağı nerede?

Ünlü model Kendall Jenner'ın fotoğrafı tartışma yarattı

17 Ocak 2017 Salı, 16:20:31 Güncelleme: 16:27:39

Sosyal medya Altın Küre töreninde çekilen bir fotoğrafta Kendall Jenner’ın bacağının nereye kaybolduğunu tartışıyor.

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi, süper model Kendall Jenner, kız kardeşi Kylie Jenner ve yakın arkadaşı Hailey Baldwin’in birlikte geçtiğimiz hafta katıldığı Altın Küre’de çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

Altın Küre töreninin sahne arkasında poz veren üçlünün fotoğrafını Instyle dergisi paylaşınca, sosyal medyada bir tartışma başladı: Kendall Jenner’ın bacağı nerede?

Üç kadının fotoğrafında sadece beş bacak sayan sosyal medya kullanıcıları, Jenner’ın kayıp bacağının fotoğrafta nereye gizlenmiş olabileceğini tartışmaya başladı.

İddialardan biri, Jenner’ın bacak bacak üstüne attığı ve bacaklarının elbisenin altında olduğu şeklindeyken, diğer iddia da bacaklarını üst üste çok muntazam şekilde attığından alttaki bacağın hiçbir şekilde fark edilmediği şeklinde.

 

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