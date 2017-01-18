Xenia Deli'den milyonluk bağış

Geçen yıl kendisinden 36 yaş büyük milyarder işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile evlenerek gündemin ilk sıralarına yerleşen Moldovalı model Xenia Deli, şimdi de yaptığı iyilikle konuşuluyor.
Türk bir baba ile Moldovalı bir annenin kızı olan 27 yaşındaki Deli, bütün ailesini ve evini yıllar önce yitiren yoksul bir adama bir milyon ruble (yaklaşık 64 bin TL) bağışladı.
Basında yer alan haberlere göre Xenia Deli'nin yardım elini uzattığı Mikhail Garia, 1980'lerin sonunda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında tüm aile üyelerini kaybetti.