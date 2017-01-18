Xenia Deli'den milyonluk bağış

5 | 31

Yerel futbol kulüplerinin bütün maçlarına gittiği için Krasnodar kentindeki futbol tutkunları tarafından çok iyi tanınan Mikhail Gari, ya da herkesin tanıdığı adıyla Mikhail Amca için yardım toplanmaya başlandı. Sokaklarda yaşayan Gari'ye bir ev almak için başlatılan kampanyaya en cömert destek de Xenia Deli'den geldi. Genç kadın, Gari için 1 milyon ruble bağışladı.