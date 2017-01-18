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Xenia Deli'den milyonluk bağış

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:39:33

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    Geçen yıl kendisinden 36 yaş büyük milyarder işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile evlenerek gündemin ilk sıralarına yerleşen Moldovalı model Xenia Deli, şimdi de yaptığı iyilikle konuşuluyor.

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    Türk bir baba ile Moldovalı bir annenin kızı olan 27 yaşındaki Deli, bütün ailesini ve evini yıllar önce yitiren yoksul bir adama bir milyon ruble (yaklaşık 64 bin TL) bağışladı.

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    Basında yer alan haberlere göre Xenia Deli'nin yardım elini uzattığı Mikhail Garia, 1980'lerin sonunda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sırasında tüm aile üyelerini kaybetti.

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