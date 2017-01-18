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Gigi Hadid,Zayn Malik
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'Gigi Hadid evlenme teklifini kabul etti' iddiası

Model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik, 2 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:15:25 Güncelleme: 17:19:53

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Gigi Hadid ile Zayn Malik, bir dargın bir barışık ilişkilerine devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında ayrılan ama kısa süre sonra barışan çift, son zamanlarda aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Öyle ki geçtiğimiz aralık ayında Malik, Hadid’e evlenme teklifi bile etmişti. Ne var ki 21 yaşındaki Hadid kendini hazır hissetmediği için bu teklifi kabul etmemişti.

Çok geçmedi 23 yaşındaki Zayn Malik yine şansını denedi ve yeniden ünlü modele evlenmek teklif etti. Görünen o ki bu kez turnayı gözünden vurdu. Hadid'in teklifi kabul ettiği, hatta aralarında nişan bile yaptıkları iddia edildi.

Gigi Hadid’in son çekilen fotoğrafında da sol parmağındaki yüzük tüm söylentileri doğrular nitelikteydi.

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