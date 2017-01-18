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Beyonce ve Jay-Z
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Beyonce ve Jay-Z çifti hakkında şok iddia!

Müzik dünyasını R&B şarkılarıyla sarsan ABD’li şarkıcı Beyonce ve yapımcı eşi Jay-Z’nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 9 yıllık evli olan çiftin, Jay-Z’nin (47) eski bir ilişkisinden çocuğu olduğu dedikoduları sonrası evlerini ayırdıkları iddia edildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:31:10 Güncelleme: 17:32:39

Jay-Z’nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite (23) isimli bir genç, Pennsylvania’da babalık davası açtı. Bunu kanıtlamak için DNA testi talep eden gencin isteği reddedildi. O sırada 22 yaşında olan Jay-Z’nin reşit olmadığı belirtilen Wanda isimli kadınla yaşadığı ilişki sonucunda Satterthwaite’ın dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Blue Ivy isimli bir kızları olan çifte yakın kaynaklar, ikilinin boşanması durumunda 1 milyar dolarlık tazminat davası açılabileceğini öne sürdü.

Çiftin aldatma iddiaları yüzünden evliliklerinin sallantıda olduğu biliniyordu.

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