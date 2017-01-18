Beyonce ve Jay-Z çifti hakkında şok iddia!

Jay-Z’nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite (23) isimli bir genç, Pennsylvania’da babalık davası açtı. Bunu kanıtlamak için DNA testi talep eden gencin isteği reddedildi. O sırada 22 yaşında olan Jay-Z’nin reşit olmadığı belirtilen Wanda isimli kadınla yaşadığı ilişki sonucunda Satterthwaite’ın dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Blue Ivy isimli bir kızları olan çifte yakın kaynaklar, ikilinin boşanması durumunda 1 milyar dolarlık tazminat davası açılabileceğini öne sürdü.

Çiftin aldatma iddiaları yüzünden evliliklerinin sallantıda olduğu biliniyordu.