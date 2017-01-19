Charlize Theron'un oğlunun giyimi tartışma yarattı

Ünlü oyuncunun 2012 yılında evlat edindiği 6 yaşındaki Jackson, ilk bakışta kız çocuklarını andıran bir tarzda giyinmişti.



Pembe çizmeleri, rengarenk pantolonu, üzerinde kalp motifi olan pembe kazağıyla bir kız çocuğunu andırıyordu Jackson. İki yanından bıraktığı saç eklentileri de onun bu görünümünü tamamlıyordu.



Charlize Theron, bu görüntülerin basına yansımasından sonra bazı kişilerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Theron'un oğlunu giyimi konusunda yönlendirmesi gerektiğini ileri sürenler oldu.





Jackson'ın bu giyim tarzını benimsemeye karar verecek kadar yetişkin olmadığını savunanlar Theron'un ona yol göstermek zorunda olduğunu belirtti.



Bazı hayranları da Theron'un çocuklarına istediği gibi davranmakta özgür olduğunu onlar için en iyisini yardıma gerek duymadan düşünebileceğini savundu.



Theron'un sonradan evlat edindiği August adında bir de kızı bulunuyor.