Instagram'ın playboyu Dan Bilzerian

20 Ocak 2017 Cuma, 10:26:50 | Güncelleme: 10:31:10
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Sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla fenomen haline gelen Dan Bilzerian'ın büyük bir "yalanı yaşadığı" ileri sürüldü.
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Aslında ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de bir poker oyuncusu olduğu ve bu sayede büyük kazanç elde ettiği bilinen Bilzerian'ın aslında büyük bir yalanın içinde olduğu iddia edildi.
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Bunu ortaya atan da bir poker analisti olan Doug Polk. Genç uzman Dan Bilzerian hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Dan Bilzerian'ın poker oynama tarzının asla ona milyonlar kazandıracak kadar iyi olmadığını ileri süren Polk, Youtube'da bu konuda bir video yayınladı.
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Polk "Dan Bilzerian, poker sayesinde milyonlar kazandığını söylüyor" diye başladığı iddiasını şöyle sürdürdü: "Bilzerian'ın babası zamanında milyonlarca dolar kazandı. Baba Bilzerian 1980'li yıllarda cezaevine girdi ve 50- 60 milyon ceza ödemek zorunda kaldı. Ama bunun sadece birkaç milyonunu ödedi. Paranın geri kalanı kayıp ve nereye gittiği bilinmiyor."
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Doug Polk, Bilzerian'ın poker oynarken çekilen görüntülerine de yer verdi. Polk "Hepsinin de ötesinde onun çok iyi poker oynadığını söyleyemem" dedi. İşin ilginç yanı da birçok usta poker oyuncusu, Dan Bilzerian'ın bu konuda çok da iyi olmadığı görüşünde birleşiyor.
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Dan Bilzerian bu iddialara henüz bir yanıt vermedi.
İşte Dan Bilzerian'ın fenomen haline gelmesini sağlayan o paylaşımlarından bazıları.