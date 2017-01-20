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Instagram'ın playboyu Dan Bilzerian

20 Ocak 2017 Cuma, 10:26:50

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    Sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla fenomen haline gelen Dan Bilzerian'ın büyük bir "yalanı yaşadığı" ileri sürüldü.

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    Aslında ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de bir poker oyuncusu olduğu ve bu sayede büyük kazanç elde ettiği bilinen Bilzerian'ın aslında büyük bir yalanın içinde olduğu iddia edildi.

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    Bunu ortaya atan da bir poker analisti olan Doug Polk. Genç uzman Dan Bilzerian hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Dan Bilzerian'ın poker oynama tarzının asla ona milyonlar kazandıracak kadar iyi olmadığını ileri süren Polk, Youtube'da bu konuda bir video yayınladı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    paranın şaşırtma gücü..
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