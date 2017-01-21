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Jennifer Lopez'den cesur paylaşım

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:37:03

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    Drake ile yaşadığı aşkla konuşulan Jennifer Lopez, güzelliğiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

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    43’üncü People’s Choice ödül töreninde ‘Shades of Blue’ diziyle ‘En Sevilen Kadın Drama Oyuncusu’ ödülüne layık görülen Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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    Bir otel odasının yatağında uzanmış bir şekilde poz veren 47 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da yayımladığı kareye, "Yağmurlu bir gün modu" notunu yazdı. Bacaklarının güzelliğine vurgu yapılan Lopez'in fotoğrafı 600 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 57 saniye önce
    Söyleyecek fazla birşey yok. Bence dünyanın en güzel kadını.
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