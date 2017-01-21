Jennifer Lopez'den cesur paylaşım

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Bir otel odasının yatağında uzanmış bir şekilde poz veren 47 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da yayımladığı kareye, "Yağmurlu bir gün modu" notunu yazdı. Bacaklarının güzelliğine vurgu yapılan Lopez'in fotoğrafı 600 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.