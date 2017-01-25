Rus modellerden Dubai'deki otel yöneticilerini kızdıran pozlar
24 Ocak 2017 Salı, 11:50:21 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:44:27
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Rus modeller bir fotoğraf çekimi için gittikleri Dubai'de konakladıkları otelin yöneticilerini kızdırdı. Bunun nedeni de modellerin otelde çekip sosyal medyada paylaştıkları pozlar.
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Otelin adını da konum vererek ya da etiketleyerek belirte Rus modellerin cüretkar pozlarına otel yöneticileri isyan etti.
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Modellerin, iç çamaşırlarıyla ya da yarı çıplak olarak banyoda, küvette ya da otel odasında çekip paylaştığı pozlar takipçilerinden milyonlarca beğeni aldı. Ancak otel yöneticileri bunun, otelin imajına zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.
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"Burası bir aile otelidir" diyen yöneticiler "Bu pozların ardından birçok aileden ve bazen de çocuklardan çok sayıda şikayet aldık" diye konuştu.
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Kendilerini "bir aile oteli" olarak tanıttıklarını belirten otel yöneticileri, tüm konuklarının rahatını düşünmek zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.
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Lily Ermak, Alina Lobacheva, Dasha Mart, Victoria Bonya, Anna Kalashnikova,Falina Mirgaeva, Mary Mersedova, Alina Akilova adlı modeller, görev aldıkları giyim firması çekiminden arta kalan zamanlarında söz konusu otelde çektikleri pozlarını sık sık sosyal medyada paylaştı.
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Modellerden Anna Kalashnikova "Ben, Instagram'da uygunsuz yani yarı çıplak fotoğraf paylaşmadım" diyerek eleştirileri yanıtladı.