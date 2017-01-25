DÜNYADAN
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Rus modellerden Dubai'deki otel yöneticilerini kızdıran pozlar

24 Ocak 2017 Salı, 11:50:21

  • 1
    1 | 22

    Rus modeller bir fotoğraf çekimi için gittikleri Dubai'de konakladıkları otelin yöneticilerini kızdırdı. Bunun nedeni de modellerin otelde çekip sosyal medyada paylaştıkları pozlar.

  • 2
    2 | 22

    Otelin adını da konum vererek ya da etiketleyerek belirte Rus modellerin cüretkar pozlarına otel yöneticileri isyan etti.

  • 3
    3 | 22

    Modellerin, iç çamaşırlarıyla ya da yarı çıplak olarak banyoda, küvette ya da otel odasında çekip paylaştığı pozlar takipçilerinden milyonlarca beğeni aldı. Ancak otel yöneticileri bunun, otelin imajına zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 20 saat önce
    ruslar da aileden :))
  • vaktiseyir 24 Ocak 2017 Salı 13:17
    güldüm ki ne güldüm :))
Kalan karakter : 300