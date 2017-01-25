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Modellerin, iç çamaşırlarıyla ya da yarı çıplak olarak banyoda, küvette ya da otel odasında çekip paylaştığı pozlar takipçilerinden milyonlarca beğeni aldı. Ancak otel yöneticileri bunun, otelin imajına zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.