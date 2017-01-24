Mel Gibson dokuzuncu kez baba oldu

Hollywood’un ünlü aktörü ve yönetmeni Mel Gibson, 61 yaşında dokuzuncu kez baba oldu. Gibson’ın 26 yaşındaki yazar kız arkadaşı Rosalind Ross ile olan birlikteliğinden bir erkek bebeği oldu.



Ünlü yıldızın, eski eşi Robyn Moore’dan Hannah (36), ikizler Christian ve Edward (34), William (31), Louis (28), Milo (26) ve Thomas (17) olmak üzere yedi çocuğu bulunuyor.



Son olarak Altın Küre’de röportaj veren ünlü aktör, henüz yeni doğacak bebeğine bir isim düşünmediğini belirtmişti.

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