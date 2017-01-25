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Gaby Odiele: İnterseks doğdum

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:31:16

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    Belçikalı model Hanne Gaby Odiele, yani hem erkeksi hem kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip (interseks) olarak doğduğunu açıkladı.

     

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    ABD’de yayımlanan USA TODAY gazetesine konuşan Hanne Gaby Odiele, 'inmemiş testis' denilen tıbbi durumla doğduğunu, kanser riski taşıması nedeniyle 10 yaşında ameliyatla yumurtalıklarının alındığını söyledi.

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    "Ameliyattan bir süre sonra çocuk sahibi olamayacağımı anladım" diyen 29 yaşındaki model, “Regl olmuyordum. Kendimde bir farklılık olduğunun farkındaydım” dedi.

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