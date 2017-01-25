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Paris Jackson: Babam öldürüldü

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:16:36

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    Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, 25 Haziran 2009 tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babasının öldürüldüğünü iddia etti. 18 yaşındaki Jackson ayrıca, "14 yaşında tecavüze uğradım ve ardından defalarca intihar girişiminde bulundum" dedi.

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    Efsanevi pop şarkıcısı Michael Jackson'ın 18 yaşındaki kızı Paris Jackson, Rolling Stone dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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    Paris Jackson, "Babam, onu saf dışı etmek isteyen insanlar hakkında ipuçları veriyordu. Öyle bir noktaya geldi ki, 'onlar bir gün beni öldürecekler' der gibiydi. Bu gayet açık. Kulağa komplo teorisi gibi geliyor, saçmalık gibi geliyor ama babamın gerçek hayranları ve ailedeki herkes bunu biliyor. Babamın ölümü planlanmış bir olaydı" dedi.

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