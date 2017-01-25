Khloe Kardashian'ın kalçaları gerçek değilmiş

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:07:30 | Güncelleme: 14:22:31
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Ünlü televizyon yıldızı Khloe Kardashian'ın kalçalarındaki dolguları estetik operasyonla aldırarak küçülttürdüğü ortaya çıktı.
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Khloe Kardashian'ın basına yansıyan son fotoğraflarında ünlü oyuncunun kalçalarının alışılageldik görüntüsünden daha küçük olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Radar Online'ın haberine göre 33 yaşındaki yıldızın kalça dolgularını estetik ameliyatla aldırdığı iddia edildi.
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Siteye demeç veren doktor Zara Harutyunyan, "Khloe'nin kalçaları daha küçük ve inik gibi görünüyor. Bu da kalça dolgularını ya da yağlarını aldırdığını düşündürüyor" sözleriyle ünlü oyuncunun yeni görüntüsüne açıklama getirdi.
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Khloe kıvrımlı ve iri kalçaları hakkında estetik yaptırdığı iddialarını hiç bir zaman teyit etmedi lakin ünlü oyuncunun kalçalarının doğal olmadığı dedikoduları bir süredir magazin basınının gündemini meşgul ediyordu.
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Khloe sıkı bir diyet ve egzersiz programı sonrasında yaklaşık 18 kilo vermişti. Doktor Harutyunyan Khloe'nin kalçalarının küçük görünmesini yıldızın yaptığı antrenmanlara bağlayarak, "Ağır şekilde egzersiz rutini aşırı kilo kaybına sebep olabilir. Bu da Khloe'nin kalçalarının eskiye oranla daha küçük görünmesine de neden olabilir" dedi.
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Televizyon yıldızı Chloe Sims, Kardashian'ın kalçalarının yoğun egzersizler sonucu küçüldüğüne inanmadığını açıkça ifade etti.
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Khloe Kardashian'ın yaklaşık 18 kilo vermesi sonrasında çektiği ' Revenge Body' adlı fitness şovu da eleştiren Sims, "Bütün Kardashian kızlarının kalçalarına yağ dolgusu yaptırdığına inanıyorum.
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Bedeni ince olan hiç kimsenin kalçaları doğal olarak bu kadar büyük olamaz" sözlerini dile getirdi.