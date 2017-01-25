Khloe Kardashian'ın kalçaları gerçek değilmiş

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Khloe sıkı bir diyet ve egzersiz programı sonrasında yaklaşık 18 kilo vermişti. Doktor Harutyunyan Khloe'nin kalçalarının küçük görünmesini yıldızın yaptığı antrenmanlara bağlayarak, "Ağır şekilde egzersiz rutini aşırı kilo kaybına sebep olabilir. Bu da Khloe'nin kalçalarının eskiye oranla daha küçük görünmesine de neden olabilir" dedi.