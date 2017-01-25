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Khloe Kardashian'ın kalçaları gerçek değilmiş

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:07:30

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    Ünlü televizyon yıldızı Khloe Kardashian'ın kalçalarındaki dolguları estetik operasyonla aldırarak küçülttürdüğü ortaya çıktı.

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    Khloe Kardashian'ın basına yansıyan son fotoğraflarında ünlü oyuncunun  kalçalarının alışılageldik görüntüsünden daha küçük olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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    Radar Online'ın haberine göre 33 yaşındaki yıldızın kalça dolgularını estetik ameliyatla aldırdığı iddia edildi. 

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