Imogen Anthony'den Instagram protestosu

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Imogen Anthony, sansürü ve cinsel eşitsizliği kınamak için instagram hesabından göğsüne çakmak tuttuğu bir fotoğraf paylaştı. Instagram kullanıcı kullanım şartnamesine göre kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak. Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılıyor. Ancak erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor.