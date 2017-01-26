Imogen Anthony'den Instagram protestosu

Avustralyalı model Imogen Anthony, instagram'ın çıplaklık kurallarını protesto etmek amacıyla çakmakla göğsünü yaktı.
Imogen Anthony, sansürü ve cinsel eşitsizliği kınamak için instagram hesabından göğsüne çakmak tuttuğu bir fotoğraf paylaştı. Instagram kullanıcı kullanım şartnamesine göre kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak. Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılıyor. Ancak erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor.
25 yaşındaki model, 2012 yılında dünya çapında organize edilen 'göğüs uçlarına özgürlük' kampanyasına da destek vererek erkeklere uygulanan çıplaklık kriterlerinin kadınlar için de aynı şekilde geçerli olması çağrısında bulunmuştu.