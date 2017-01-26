DÜNYADAN
26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Iskra Lawrence: Sahip olduklarımla mutlu olmayı öğrendim

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:17:06

  • 1
    1 | 14

    Son yıllarda kıvrımlı hatlarıyla kendini moda dünyasına kabul ettiren Iskra Lawrence yine çok konuşulacak bir davranışla bulundu. 

  • 2
    2 | 14

    26 yaşındaki model, makyajsız haliyle Ashley Jo'nun objektifinin karşısına geçti ve poz verdi. Ardındanda verdiği pozları photoshop uygulamasından geçmemiş haliyle Instagram sayfasında paylaştı.

  • 3
    3 | 14

    Lawrence "Mükemmel olmak için çaba harcamayı bırakın" fikrini savundu. Ünlü model "Eğer bunu başarırsanız hayatınızın da pozitif yönde değiştiğini göreceksiniz" mesajını verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300