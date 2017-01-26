Iskra Lawrence: Sahip olduklarımla mutlu olmayı öğrendim

Son yıllarda kıvrımlı hatlarıyla kendini moda dünyasına kabul ettiren Iskra Lawrence yine çok konuşulacak bir davranışla bulundu.
26 yaşındaki model, makyajsız haliyle Ashley Jo'nun objektifinin karşısına geçti ve poz verdi. Ardındanda verdiği pozları photoshop uygulamasından geçmemiş haliyle Instagram sayfasında paylaştı.
Lawrence "Mükemmel olmak için çaba harcamayı bırakın" fikrini savundu. Ünlü model "Eğer bunu başarırsanız hayatınızın da pozitif yönde değiştiğini göreceksiniz" mesajını verdi.