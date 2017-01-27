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Çiftin geçen yazdan bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edilirken, Johansson’un Kadın Yürüyüşü’nde konuşma yaparken yüzüğünü takmaması ayrılığın kanıtı olarak gösterildi. Çiftin geçen yazdan bu yana ayrı yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edilirken, Johansson’un Kadın Yürüyüşü’nde konuşma yaparken yüzüğünü takmaması ayrılığın kanıtı olarak gösterildi.