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Mustafa Ceceli polisten kaçtı, Zincirlikuyu’da yakalandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 06:20:02

Mustafa Ceceli, Etiler’de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı. Ünlü popçu, Zincirlikuyu’da aracının önü kesilerek durduruldu

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    Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ünlü popçunun cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu. 

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    Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli’nin peşine düştü. 

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    Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 27 saniye önce
    Yes mi?
  • Misafir 1 saat önce
    ben kaçtığına inanmıyorum. bir açıklama gelir yakında.
  • Misafir 1 saat önce
    sen işini bilirsin mustafa
  • Misafir 2 saat önce
    korkacağı bısey varki kaçmış neden gözaltına alınmadı vatandaş yapsa pekı
  • Misafir 2 saat önce
    evetçi polisten kaçar mı?
  • Misafir 3 saat önce
    yazik
  • Misafir 3 saat önce
    sonunda sende kat?ld?n kervana
  • Misafir 3 saat önce
    inandık bizde :D
  • Misafir 4 saat önce
    niye kaçtı o zaman ?
  • Misafir 4 saat önce
    Nasıl bir şarkı dinletme ise.
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