Ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki akşam Los Angeles’ta katıldığı bir davette göğüs dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı. Kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verirken dekoltesinin açılmasıyla şok yaşayan 47 yaşındaki Lopez, geceden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verirken dekoltesinin açılmasıyla şok yaşayan 47 yaşındaki Lopez, geceden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Bir süre önce ünlü rap’çi Drake’le ilişki yaşamaya başlayan Lopez, şu sıralar ABD magazin basınının en popüler isimleri arasında yer alıyor.