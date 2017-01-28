DÜNYADAN
28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Jennifer Lopez yıllara meydan okuyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:19:59

  • 1
    1 | 10

    Ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki akşam Los Angeles’ta katıldığı bir davette göğüs dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı. Kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verirken dekoltesinin açılmasıyla şok yaşayan 47 yaşındaki Lopez, geceden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

  • 2
    2 | 10

    Kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verirken dekoltesinin açılmasıyla şok yaşayan 47 yaşındaki Lopez, geceden fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

  • 3
    3 | 10

    Bir süre önce ünlü rap’çi Drake’le ilişki yaşamaya başlayan Lopez, şu sıralar ABD magazin basınının en popüler isimleri arasında yer alıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300