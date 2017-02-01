Amerikalı yazar George R. Martin'in kitabından uyarlanan ekranların efsane dizisi 'Game Of Thrones'un 'John Snow'u Kit Harington, bir dergiye mahremiyetiyle ilgili açıklama yaptı.

'Game Of Thrones' dizisinde 'Jon Snow' karakterine hayat veren Kit Harington, bir Moda dergisine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.



Fenomen dizide, Rose Leslie'nin canlandırdığı 'Ygritte' ile mağarada sevişen ve bekaretini kaybeden yakışıklı oyuncuya, "Siz bekaretinizi ne zaman kaybettiniz?" sorusu yöneltildi.



Kit Harington, bu duyguların çok önemli olduğunu, doğru zamanı beklediğini ve 13 yaşındayken bekaretini kaybettiğini söyledi.