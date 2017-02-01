Kim Kardashian'dan üçüncü çocuk paylaşımı

Son hamileliğini 13 ay önce tamamlayarak Saint'i kucağına alan Kim Kardashian, sosyal medyadan üçüncü çocuk mesajı verdi.



36 yaşındaki ABD'li yıldızın, twitter üzerinden bir hayranının "Eğer yakın zamanda hamile kalacaksan bu mesajı RT (kendi takipçileriyle paylaşmak) yap" şeklindeki paylaşımını RT yapması dikkati çekti.



Kardashian, bu mesaja elini kaldıran bir emoji ve 4 çocuk emojisi ekleyerek cevap verdi.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 1, 2017