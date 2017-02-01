DÜNYADAN
01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kim Kardashian
DÜNYADAN

Kim Kardashian'dan üçüncü çocuk paylaşımı

'The Keeping Up with The Kardashians' isimli TV programının yıldızı Kim Kardashin, twitter hesabı üzerinden hayranlarına müjdeli haber verdi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:18:07 Güncelleme: 17:20:00

Son hamileliğini 13 ay önce tamamlayarak Saint'i kucağına alan Kim Kardashian, sosyal medyadan üçüncü çocuk mesajı verdi.

36 yaşındaki ABD'li yıldızın, twitter üzerinden bir hayranının "Eğer yakın zamanda hamile kalacaksan bu mesajı RT (kendi takipçileriyle paylaşmak) yap" şeklindeki paylaşımını RT yapması dikkati çekti.

Kardashian, bu mesaja elini kaldıran bir emoji ve 4 çocuk emojisi ekleyerek cevap verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kit Harington: Bekaretimi 13 yaşında kaybettim
DÜNYADAN

"Bekaretimi 13 yaşında kaybettim"
Sharon Stone tatilde
DÜNYADAN

58 yaşında ama...
Kim Kardashian ve ailesi tatilde
DÜNYADAN

Böyle görüntülendiler
Emily Althaus'un dekoltesi olay oldu
DÜNYADAN

Ödülünü bu kıyafetle aldı
Didem Soydan, Paris'te Doutzen Kroes'la buluştu
DÜNYADAN

Didem Soydan, Paris'te Doutzen Kroes'la buluştu
Fotoğraf çekimi uğruna ölüme meydan okudu
DÜNYADAN

Kendisini boşluğa bıraktı!
Beckham'dan 'marka evliliği' iddiasına yanıt
DÜNYADAN

Beckham'dan 'marka evliliği' iddiasına yanıt
Antonio Banderas kalp krizi geçirdi
DÜNYADAN

Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi