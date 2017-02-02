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Bu da akıllara Kim Kardashian'ın iki yıl önce benzer bir şekilde poz verdiği çekimi hatırlattı. Kardashian da çıplak bedeni beyaz çizgilerle süslenmiş bir şekilde çölde poz vermişti. Kardashian'ın bu pozları da günlerce konuşulmuştu.