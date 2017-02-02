02 Şubat 2017 Perşembe, 10:31:58 | Güncelleme: 10:59:11
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Gösteri dünyasının en renkli simalarını bir araya getiren Kardashian ailesinin istemeye istemeye kabul ettiği gelini Blac Chnya, yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Kısa bir süre önce ailenin tek erkek çocuğu Robert Kardashian ile nişanlanan ve Dream adı verilen bir kız çocuğu dünyaya getiren Chayna, görümcesi Kim Kardashian'ın ayak izlerini takip etmeyi sürdürüyor.
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Blac Chayna, çıplak bedenini beyaz çizgilerle süsleyip poz verdiği çekimden iki kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.
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Bu da akıllara Kim Kardashian'ın iki yıl önce benzer bir şekilde poz verdiği çekimi hatırlattı. Kardashian da çıplak bedeni beyaz çizgilerle süslenmiş bir şekilde çölde poz vermişti. Kardashian'ın bu pozları da günlerce konuşulmuştu.
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Blac Chayna, Kardashian ailesine girdiği günden bu yana Kim Kardashian'ın yerini almaya çalıştğı iddiaları ortaya atılıyor. O da giyimiyle kuşamıyla Kardashian'ın izinden gittiğini saklamıyor.
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ARTIK HERKES ONDAN SÖZ EDİYOR Kardashian ailesinin pek gönüllü olmasa da sonradan kabul ettiği gelini Blac Chyna, görümcesi Kim Kardashian'ı geride bıraktı.