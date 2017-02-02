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Blac Chyna'nın pozları olay yarattı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:31:58

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    Gösteri dünyasının en renkli simalarını bir araya getiren Kardashian ailesinin istemeye istemeye kabul ettiği gelini Blac Chnya, yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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    Kısa bir süre önce ailenin tek erkek çocuğu Robert Kardashian ile nişanlanan ve Dream adı verilen bir kız çocuğu dünyaya getiren Chayna, görümcesi Kim Kardashian'ın ayak izlerini takip etmeyi sürdürüyor.

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    Blac Chayna, çıplak bedenini beyaz çizgilerle süsleyip poz verdiği çekimden iki kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

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