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Geçmişte fazla kilolu bulunduğu için gittiği bir modellik ajansı tarafından reddedilen ama buna rağmen kilo vermeyi de hiç düşünmeyen Kaliningrad doğumlu Kvitko "Kaslarım eğitimli, bedenim sportif, kalçalarım ise dünyanın en güzeli" diye konuştu.