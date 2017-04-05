08 Mart 2017 Çarşamba, 10:53:33 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:40:51
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Kıvrımlı hatları nedeniyle "Rus Kim Kardashian" olarak anılan Kvitko, birçok Instagram kullanıcısı tarafından fotoğraflarına "ağır photoshop" yapmakla itham edildi.
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Kvitko'nun yaklaşık 5 milyon takipçisinden bazıları, genç kadını özellikle de göğüs ve kalça bölgesini photoshop uygulaması ile olduğundan daha dolgun ve iri göstermekle suçladı.
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Bu eleştirileri yöneltenler Kvitko'yu "Instagram'daki aptal kız" sözleriyle tanımladı.
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Daha önce de 22 yaşındaki Kvitko'nun kıvrımlı hatlarını estetik operasyonlara borçu olduğu ileri sürülmüştü.
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Los Angeles'da yaşayan Anastasia Kvitko da bu iddiaları yalanmalıp tamamen doğal bir görünüme sahip olduğunu söylemişti.
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Anastasia Kvitko, bir süre önce yaptığı açıklamada sürekli kıyaslandığı Kim Kardashian'a meydan okudu. 22 yaşındaki Kvitko, Kardashian'dan daha güzel olduğunu söyledi.
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Anastasia Kvitko; ekranlarda da Kardashian'ı geride bırakmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu da ileri sürdü.
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Anastasia Kvitko "En mükemmel vücut benimki" diye konuştu.
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Anavatanı olan Rusya'da hakkında ortaya atılan "görüntüsünü geçirdiği estetik operasyonlara borçlu" iddialarını da yalanladı Kvitko.
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Kim Kardashian'la kıyaslanmaktan memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Kvitko, "Ama ikimiz birbirimizden çok farklıyız "dedi.
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Geçmişte fazla kilolu bulunduğu için gittiği bir modellik ajansı tarafından reddedilen ama buna rağmen kilo vermeyi de hiç düşünmeyen Kaliningrad doğumlu Kvitko "Kaslarım eğitimli, bedenim sportif, kalçalarım ise dünyanın en güzeli" diye konuştu.
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Beyonce ve Nikki Minaj gibi kıvrımlı ünlüleri örnek aldığını belirten Anastasia Kvitko, fazla zayıf kadınları beğenmediğini de sözlerine ekledi.