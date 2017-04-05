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DÜNYADAN

Anastasia Kvitko: Kalçalarım dünyanın en güzeli

08 Mart 2017 Çarşamba, 10:53:33

  • 1 Anastasia Kvitko: Kalçalarım dünyanın en güzeli
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    Kıvrımlı hatları nedeniyle "Rus Kim Kardashian" olarak anılan Kvitko, birçok Instagram kullanıcısı tarafından fotoğraflarına "ağır photoshop" yapmakla itham edildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 09 Mart 2017 Perşembe 16:06
    tamamen doğal 10 numara 5yıldız
  • Misafir 09 Mart 2017 Perşembe 15:45
    cazibeli
  • Misafir 09 Mart 2017 Perşembe 15:20
    bencede
  • Misafir 08 Mart 2017 Çarşamba 16:35
    bebek
  • Misafir 08 Mart 2017 Çarşamba 13:34
    taş
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