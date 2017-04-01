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Justin Bieber
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Justin Bieber fena yakalandı!

Genç şarkıcı Justin Bieber, çapkınlık turlarına devam ediyor

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:04:24 Güncelleme: 16:05:30

23 yaşındaki şarkıcı önceki gün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir otomobilin arka koltuğunda genç bir kızla samimi şekilde görüntülendi.

Alkollü olduğu görülen Bieber ve yanındaki esmer güzel, bir otelden çıkıp kendilerini bekleyen araca bindiler.


Elini genç kızın omuzuna atan Justin Bieber, daha sonra onu kendine doğru çekti. Bir ara öpüşecek kadar yakınlaşan çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Bieber'ın yanındaki genç kız, görüntülenmekten rahatsız olup yüzünü gizlemeye çalıştı.

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